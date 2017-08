Veronica Pivetti, nuova vita accanto alla compagna Giordana

Non è mai troppo tardi per far spazio nel proprio cuore e nella propria vita all’amore, quello con la “A” maiuscola, e cosa importa se all’improvviso si scopre che quello che si è sempre cercato lo possiede una persona del proprio sesso.

Solo pochi mesi fa, in diretta dall’Isola dei Famosi, Eva Grimaldi annunciava che, dopo decenni spesi dietro ad uomini sbagliati, aveva trovato pace e serenità accanto ad Imma Battaglia, ed ora lo stesso annuncio arriva da un’altra amata protagonista dello spettacolo, l’attrice Veronica Pivetti.

La Pivetti ha svelato nel corso di una recente intervista al noto settimanale di gossip “DiPiù” dei particolari inediti della sua vita privata con la sua attuale compagna Giordana.

“Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso. Non potrei desiderare di più. Gli uomini mi hanno delusa. […] Oggi sono felice così. È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene, in lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane, me ne innamorai perdutamente”, racconta a cuore aperto.

Veronica nella sia attuale compagna rivede Adriana, una ragazza per cui perse la testa da giovane. La conobbe negli anni ’70, d’estate. Era più grande di qualche anno e il suo cuore, che aveva sempre battuto per i maschietti, improvvisamente si infiammò per una femmina. Con Adriana però la cosa finì male. Proprio mentre era pronta a confessarle che voleva trascorrere tutta la vita con lei, la vide in compagnia di un ragazzino. Gli teneva la mano, i due si erano messi insieme.

Per la Pivetti fu una delusione cocente. “Tornai a casa con le lacrime agli occhi, pensando di avere toccato il fondo”, ricorda.

La Pivetti quindi dice che a 52 anni, pur avendo le idee ben chiare sul genere maschile, ha chiuso con gli uomini, e ha così deciso di avere accanto una donna ed adesso al suo fianco c’è Giordana: “Ho la mia ‘strana famiglia’ con Giordana e i nostri cani: non potrei desiderare di più”.