Victoria, Will & Grace sitcom: le serie tv della settimana

Da stasera 2 gennaio andrà in onda, dopo le feste natalizie, la fiction Victoria su Canale 5. Ecco a voi le trame tv delle fiction e sit-com che andranno in onda questa settimana.

Victoria alle 21:10 su Canale 5. La prima puntata si intitola Matrimonio real: le nozze di Victoria e Albert si avvicinano ma ben presto il loro amore si scontra con la realtà. I problemi di ordine politico infatti rischiano di rovinare l’intesa che si è creata tra i due, facendo vacillare le certezze della giovane. Segue Il marito della regina. Come principe consorte, Albert cerca di ritagliarsi un suo spazio all’interno della corte. Il sovrano ha la sua occasione quando tiene un discorso alla Anti Slavery Society al posto di Victoria.

Il 3 gennaio su Italia 1 andrà in onda la sit-com Will & Grace il ritorno. In undici anni dopo Will e Grace sono tornati a vivere insieme, perché con i rispettivi compagni le cose non hanno funzionato. Come al solito i motivi di contrasto tra loro non mancheranno. Tra i tanti le diverse opinioni sul presidente Trump. Seguono le altre puntate: Chi è il tuo paparino, Contatto d’emergenza, Nonno Jack, Il successo in affari senza lacrime, La festa dei 15 anni di Rosario, Un Natale d’altri tempi.

Il 4 gennaio andrà in onda l’ultima puntata della fiction Le tre rose di Eva 4. Aurora è preoccupata l’aiuto do Alessandro è stata trovata nel lago e lui non risponde alle sue chiamate. Nel tentativo di aiutare la donna a ritrovare Alessandro, scopre una camera segreta nella villa di Cristina.

Il 5 gennaio verrà trasmessa la sesta puntata di Sacrificio d’amore. Colpito dalle parole di Silvia, Brando accetta di farsi curare in Francia. Ma prima di partire si fa accompagnare da Saveria a Villa Corradi per salutare Maddalena. Lì però incrocia Corrado.

Queste saranno le fiction della settimana e le relative trame: una settimana di inizio anno ricco di nuove serie tv e sit-com.