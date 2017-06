WhatsApp eliminare doppia spunta e attenti alla truffa

By Redazione

In queste ultime ore si sta diffondendo una improbabile truffa ai danni degli utenti del servizio di messaggistica WhatsApp.

La truffa è arrivata proprio nel Google Play Store attraverso alcuni hacker che hanno proposto un’applicazione chiamata proprio “WhatsApp” che in realtà non era la vera applicazione acquisita da Mark Zuckerberg.

Una volta installata si riceveva un messaggio nel quale si richiedeva una piccolissima cifra di denaro per rinnovare il proprio account, una richiesta naturalmente falsa che non ha ragione di esistere sulla app originale.

Naturalmente basta ignorare tale richiesta ma sta di fatto che gli addetti alla sicurezza informatica consigliano naturalmente prima di ignorare tale messaggio se lo si riceve, poi di disinstallare la app e di eseguire una scansione del proprio dispositivo con un antivirus.

Ma oltre alla notizia del “falso” WhatsApp, in questi giorni tiene banco il famoso Hidden, ovvero la possibilità di ricevere i messaggi attraverso l’applicazione ma senza mostrare al mittente di aver letto, quindi la famosa doppia spunta blu.

Si chiama “Hidden for WhatsApp” si tratta di una app totalmente gratuita che appunto permette di leggere i messaggi che ci arrivano senza far visualizzare al mittente la doppia spunta blu e dunque facendo credere a colui che ci ha messaggiati, di non aver ancora letto il messaggio.

L’applicazione, nonostante sia sicura, non è presente sul Google Play Store dopo esser stata pubblicata poco tempo dopo è stata rimossa.