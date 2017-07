X Factor 11, i giudici hanno già la loro categoria

Siamo in piena estate e all’inizio del palinsesto autunnale manca ancora un bel po’, eppure gossip ed indiscrezioni non si fermano mai, ragion per cui, a due mesi dall’esordio televisivo, sono già stati rivelati non solo i giudici che prenderanno parte alla prossima edizione di X Factor, che erano già stati svelati, ma addirittura le categorie assegnate ad ognuno di loro.

Nello specifico, in occasione dei Bootcamp che si sono tenuti all’Amedeo Modigliani Forum di Livorno, ai quattro giudici sono state assegnate le rispettive categorie della prossima edizione del talent show di Sky Uno.

Che cosa avrà riservato la sorte a Fedez, Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Levante?

A quanto pare a Fedez è toccata la categoria Under Uomini, la stessa che, tre anni fa, gli permise di sfornare un talento quale Lorenzo Fragola. E stando alle prime indiscrezioni pubblicate sulla pagina ufficiale Facebook di X Factor 11, sembra proprio che Fedez stia vivendo già le prime difficoltà nella scelta dei prossimi beniamini. Una foto ci rivela infatti che nella registrazione di ieri, il giudice ha dovuto chiedere consiglio ai colleghi sullo switch più opportuno da fare.

“Il nostro obbiettivo è anche trovare artisti che rimangano nel tempo, oltre l’avventura del talent show”, ha dichiarato Fedez.

Manuel Agnelli, dopo gli Over, passa invece alla guida della categoria Gruppi. Un campo che potrebbe rendere Agnelli ancora più vincente agli occhi del pubblico italiano, che già in precedenza ha dimostrato di apprezzarlo.

A chi andrà la categoria degli Over? E quella Under 24 Donne? Mara Maionchi e Levante devono ancora sapere con quale delle due categorie dovranno interfacciarsi.

È probabile che verranno annunciate nelle prossime ore, anche se molti fans sui social già si sono lamentati, puntando il dito contro la scelta di svelare subito le assegnazioni.