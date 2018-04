Zucchero ecco il nuovo disinfettate per il nostro corpo

Il “grasso” era considerato un problema importantissimo negli ultimi decenni, ma lo zucchero si stava facendo rapidamente strada per prendere il suo posto, il tasso di disturbi legati allo zucchero come diabete, obesità e malattia cardiaca salgono, molti esperti ritengono che quando le persone si liberano del grasso, semplicemente lo sostituiscono con lo zucchero in tutte le sue forme, ma lo zucchero può in realtà fungere da antibiotico? Quali sono i lati positivi dello zucchero? Formato da una molecola di glucosio e una di fruttosio, è ricavato dalla canna da zucchero, una pianta che viene coltivata maggiormente in parte dell’America centrale e in quella meridionale, anche dalla barbabietola da zucchero, che invece viene coltivata in Europa.

All’inizio del 2017, la FDA ha introdotto una nuova etichetta nutrizionale destinata a sostituire l’attuale etichetta, la nuova etichetta richiede alle aziende di elencare la quantità di zucchero che è stata aggiunta ad un prodotto alimentare separatamente dagli zuccheri presenti in natura. Lo zucchero aggiunto non fornisce benefici nutrizionali e serve come calorie vuote in molti alimenti, in questo modo è possibile consentire agli acquirenti di scegliere il cibo con una minore quantità di zuccheri aggiunti, il che dovrebbe contribuire a migliorare la salute pubblica e costringere le aziende alimentari a ridurne la quantità al fine di rendere i loro prodotti più accattivanti.

In seguito al processo di raffinazione viene impoverito di sostanze nutritive (minerali e vitamine) ed assume il classico aspetto raffinato che noi tutti conosciamo. Si presenta come una polvere bianca o beige cristallina priva di odore, solubile in acqua e con un sapore molto dolce.

Nonostante siano più gli effetti negativi che quelli positivi legati a questo alimento, c’è però da dire che lo zucchero presente in natura (es. frutta) è fondamentale per il nostro organismo.

E’ noto che per ottenere buone prestazioni psicofisiche, è molto importante fornire il giusto apporto energetico al nostro cervello. Diversi studi hanno mostrato come un innalzamento glicemico (dopo i pasti) è collegato ad un miglioramento delle prestazioni nelle ore immediatamente successive.

Per le sue proprietà, lo zucchero trova impiego anche nell’industria alimentare anche nella conservazione degli alimenti. L’uso di zucchero, così come quello di sale (a secco o in salamoia) o alcol, determina negli alimenti un effetto simile alla sottrazione di acqua e si traduce in un’azione conservante.

Ma lo zucchero ha anche un potere cicatrizzante ed antibatterico: docente senior in infermieristica per adulti presso l’Università di Wolverhampton, Moses Murandu ha appena completato un primo studio pilota incentrato sulle applicazioni dello zucchero nella guarigione delle ferite e ha vinto un premio dal Journal of Wound Care nel marzo 2018 per il suo lavoro.

In alcune parti del mondo, questa procedura potrebbe essere fondamentale perché le persone non possono permettersi gli antibiotici.

Per curare una ferita con lo zucchero, tutto quello che fai, dice Murandu, è versare lo zucchero sulla ferita e applicare una benda sulla parte superiore. I granuli assorbono l’umidità che consente ai batteri di prosperare. Senza i batteri, la ferita guarisce più rapidamente. La conferma di questi benefici curativi sono stati trovati nei test di Murandu in laboratorio.

Zucchero come sostituto dell’antibiotico

Murandu ha iniziato a registrare i risultati del suo studio in Zimbabwe, Botswana e Lesotho (dove si è formato per la prima volta in infermieristica). Tra di loro è inserito lo studio su una donna che vive ad Harare. “Il piede della donna era stato misurato, pronto per essere amputato, quando mio nipote mi ha chiamato”, dice Murandu. “Aveva avuto una ferita terribile per cinque anni e il medico voleva amputare. Le ho detto di lavare la ferita, applicare lo zucchero, lasciarlo e ripetere. La donna ha ancora una gamba.”

Questo, dice, è un esempio del perché c’è così tanto interesse nei suoi metodi, in particolare da parti del mondo in cui le persone non possono permettersi antibiotici.

In totale, Murandu ha effettuato studi clinici su 41 pazienti nel Regno Unito.

Naturalmente ce ne vuole per arrivare a considerare lo zucchero una vera e propria alternativa, ma quel che manca sono i fondi.

Il finanziamento per ulteriori ricerche avrebbe aiutato il docente a raggiungere il suo obiettivo finale: convincere il NHS a utilizzare lo zucchero come alternativa agli antibiotici. Ma la maggior parte della ricerca medica è finanziata dalle società farmaceutiche. E queste aziende, sottolinea, hanno poco da guadagnare dal pagare per la ricerca in qualcosa che non possono brevettare. Lo zucchero che Murandu usa è il tipo semplice e granulato che si potrebbe usare per addolcire il tè.

Ma Murandu non è l’unico che si serve dei poteri curativi dello zucchero: il veterinario americano Maureen McMichael usa da anni questo metodo di guarigione sugli animali. McMichael, che lavora presso l’Università di Illinois Veterinary Teaching Hospital, ha iniziato a utilizzare lo zucchero e miele negli animali domestici nel 2002. Ha detto che era una combinazione della semplicità del metodo e del basso costo che l’attraeva, specialmente per i proprietari di animali domestici chi non poteva permettersi i soliti metodi di portare l’animale all’ospedale e usare la sedazione.

Il medico cita come esempio quello di un cane randagio che era arrivato in ambulatorio dopo essere stato usato come “esca da pitbull”, appeso a un’imbracatura e attaccato da pitbull addestrati per combattere. Il cane arrivò con 40 ferite da morso su ogni arto e fu guarito entro otto settimane. “Era un randagio quindi non c’erano soldi per lei. L’abbiamo trattato sia con il miele che con lo zucchero e l’ha fatto favolosamente”, dice McMichael. “Ora è completamente guarito”.