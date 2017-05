Adriana Volpe niente più Rai per lei?

Mediaset e le altre televisioni private si stanno sfregando le mani, convinte che non saranno pochi i conduttori delle reti Rai che quest’anno non rinnoveranno il contratto, e molto probabilmente non si sbagliano: nella televisione di stato è in corso una vera e propria rivoluzione, uno stravolgimento che farà cadere molte teste, e non si tratta solamente del taglio degli stipendi preannunciato qualche mese fa.

Tutti i personaggi ai vertici sono cambiati, molte incomprensioni sono uscite allo scoperto, e solo domenica, in diretta televisiva, Massimo Giretti aveva in pratica salutato il suo pubblico senza la certezza di rivederlo a settembre.

Ma anche Adriana Volpe molto probabilmente non sarà più una protagonista delle reti Rai: la Volpe infatti è preoccupata perché la Rai, al momento, non ha rinnovato il contratto come co-conduttrice de I Fatti Vostri su Rai 2 con Giancarlo Magalli.

La conduttrice, al quotidiano Libero, in un’intervista di Antonella Luppoli, ha dichiarato: “Il mio contratto scade il 26 maggio e spero che, dopo 20 anni di lavoro, la Rai me lo rinnovi. A fronte di professionalità e buoni ascolti ci conto soprattutto perché, dopo quanto accaduto, non vorrei essere messa da parte. (…) Credetemi, se non dovessi essere riconfermata sarebbe una ferita al cuore”.

Difficile non collegare il tutto a quanto accaduto tra lei e il padrone di casa del programma di Rai2 Giancarlo Magalli. I due a marzo erano stati protagonisti di una (delle tante) querelle che ancora una volta aveva fatto emergere i loro dissapori.

La conduttrice si era infuriata quando Magalli – su Facebook – aveva fatto strane allusioni riguardo alla sua carriera in tv. Nonostante le scuse di Magalli la 43enne aveva precisato che avrebbe querelato il presentatore romano per le “parole vili” usate nei suoi confronti.

Adriana Volpe verrà allontanata da I fatti vostri? Per la Volpe sarebbe un brutto colpo al cuore, come ha sottolineato lei, ma anche a livello economico, visto che il suo stipendio non è ai livelli di “star” come Fazio o Clerici, ma sicuramente non è affatto male.