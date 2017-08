Aurora Ramazzotti, vacanze d’amore col suo Goffredo

Figlia d’arte di personaggi notissimi nel mondo dello spettacolo come Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Aurora è sempre stata sotto i riflettori fin da piccola e non è stato certo facile per lei.

Additata costantemente come “raccomandata”, sta faticando non poco per dimostrare di essere brava e talentuosa e di meritare i ruoli che le si assegnano, come quello, ad esempio, di conduttrice del day time di X Factor.

Tra prime esperienze lavorative, tanto studio all’università ed anche una casa tutta sua presa a Milano assieme ad alcune amiche, Aurora sta vivendo un periodo particolarmente felice anche in amore.

Da alcuni mesi ormai, Aurora vive una storia d’amore con Goffredo Cerza e le cose tra i due giovani sembrano davvero andare a gonfie vele.

A gennaio i due già si frequentavano visto che ci sono diverse immagini che ritraggono i due insieme a Michelle Hunziker durante il party per i 40 anni della showgirl svizzera. Goffredo è già entrato nelle grazie della famiglia Ramazzotti e questa è la loro prima estate insieme, documentata dai ragazzi sui social anche con diversi momenti piuttosto hot.

I due si stanno godendo una bellissima vacanza in Grecia. Con loro ci sono anche il papà Eros, la sua bellissima moglie Marica Pellegrinelli ed i fratellini Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

“Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi – ha raccontato la giovane in un’intervista rilasciata a Oggi.

Poi aggiunge : “Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro. È vero, ho poche esperienze, ma lui per me è la prima grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme, sento che sto cambiando. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.