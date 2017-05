Paris Jackson ama stare nuda e lo urla al mondo

Qualche giorno fa si è nuovamente aperta una polemica attorno a Michael Jackson: il re del pop è veramente morto per overdose di medicinali o è stato ucciso? Veramente qualcuno voleva la sua morte?

Un suo intimo amico ha reso pubbliche alcune lettere che Jackson avrebbe scritto proprio poco prima di morire, in cui sottolineava di temere per la propria vita e chiedeva aiuto, ma sono autentiche? O è solamente l’ennesimo tentativo di speculare sul nome e su ricordo di un genio indimenticato della musica?

La questione sembra però non toccare più di tanto sua figlia, Paris, che nelle scorse ore ha avuto una violenza lite coi suoi followers sui social, dopo aver condiviso una foto in cui prende il sole in topless insieme all’adorato cane.

A chi ha criticato i suoi scatti nuda, ha spiegato quali sono secondo lei i benefici dello stare senza abiti.

“Essere nudi riconcilia con il mondo. I maliziosi siete voi”, ha chiarito.

“Essere nudo è parte di ciò che ci rende umani. Per me aiuta a sentirmi più connessa a Madre Natura. Il nudismo esprime libertà, fa sentire in forma, è definito una filosofia” scrive in un lungo post.

“E’ bellissimo e non c’è alcuna malizia. Il corpo umano è una cosa bella e non importa quali difetti hai, siano essi cicatrici o peso eccessivo, smagliature, lentiggini, qualunque cosa, è bello e devi esprimerti comunque e sentirti a tuo agio. Se questo mio pensiero fa arrabbiare alcuni di voi, capisco e vi incoraggio a non seguirmi più, ma non posso scusarmi per questo in nessun modo. Ognuno ha le proprie idee. Non sempre siamo d’accordo su tutto e questo va bene. Ma siamo tutti umani e apprezzare le cose che altre persone fanno per sentirsi umani ci aiuta a sentirci connessi. Come può essere una cosa negativa?”, ha aggiunto.

Bellissima ed eclettica, amante dei tatuaggi, dei piercing e dei crazy hair, la piccola Jackson è per di più una donna in carriera, fresca di firma con IMG, l’agenzia di modelle più influente del mondo.