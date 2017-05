Rosa Perrotta e il mistero di Pippo Inzaghi

By Redazione

Oggi parliamo dell’ultimo scoop riguardante la bella tronista campana Rosa Perrotta, attualmente corteggiata da Alex e Pietro e quasi prossima alla scelta.

Pare che la sensuale rosa sia stata contattata su Instagram addirittura dal calciatore Pippo Inzaghi che pare le abbia spedito un messaggio nel quale tra il serio e il faceto si proponeva come corteggiatore.

Poche parole ma significative che avrebbero fatto intendere che Inzaghi sarebbe disposto a scendere le scale di Uomini e donne per corteggiare la nostra rosa.

Solo che il messaggio Pippo lo ha spedito all’account non.originale di rosa per cui la risposta è stata negativa in quanto i gestori dell’account hanno subito chiarito che lui non stava parlando con l’originale rosa.

Il messaggio è stato postato in rete e subito ha creato discussioni tra i fans: la maggioranza propende per uno scherzo perché nessuno può pensare che Inzaghi avrebbe davvero potuto partecipare a uomini e donne in qualità di corteggiatore.

Intanto però l’account da cui è Pro venuto il messaggio è stato controllato ed è quello ufficiale del.calciatore.

Noi in tutta sincerità crediamo sia stato uno scherzo ma nulla ci vieta di pensare che davvero possa accadere un colpo di scena simile.

Voi cosa ne pensate?