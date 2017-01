Cindy Crawford: io acqua e sapone

A 50 anni lei aveva deciso di non lavorare ufficialmente più come modella, ma la top model e attrice statunitense Cindy Crawford, conserva sempre il suo fascino.

Sempre bellissima lo dimostra anche quando sul suo profilo social ufficiale, condivide uno scatto, un selfie senza trucco e con un raggio di sole che gli sfiora il volto e lei scrive:

“Letting the sunshine in — stripes and all!”, strisce di sole che baciano il volto della modella e i fan rispondono alla grande con oltre 35mila like e tantissimi commenti, tutti condividono la bellezza di Cindy Crawford che non è affatto mutata negli anni.

C’è anche un commento particolare che ricorda come la modella non sia cambiata affatto: “Ho avuto la fortuna di ospitare Cindy in un albergo per la presentazione di un profumo, è bello vedere che certe persone non cambiano”.