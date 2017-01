Milano, il Cinema Apollo lascia spazio all’Apple Store

L’arte deve, ancora una volta, piegarsi alla tecnologia: stavolta però non si parla in senso figurato, perché sarà proprio un grande store di prodotti tecnologici a prendere il posto di un Cinema, che ha dovuto arrendersi alla crisi del settore.

È calato purtroppo il sipario sul cinema Apollo di Milano: domenica 15 gennaio è stato l’ultimo giorno di proiezioni al multisala della Galleria de Cristoforis. Nonostante le 15mila firme dell’appello per salvare il cinema, al suo posto sorgerà l’Apple store.

La storica e centralissima sala cinematografica, gestita al 50% da Anteo, è stata venduta per volere della proprietà a Apple, che modificando la piazza antistante ne farà un enorme store.

“Il cinema Apollo terminerà la sua programmazione domenica 15 gennaio a causa di un cambio di attività commerciale – si legge in un comunicato della società Anteo spa – per noi soci al 50% nella gestione del cinema Apollo, è stato, nostro malgrado, un cambio di rotta doloroso, in controtendenza con l’intento di promuovere la cultura del cinema e di crescere insieme al nostro pubblico”.

“Ringraziamo gli spettatori per l’affetto dimostrato in questi dodici anni – continua la nota – ognuno di loro ha saputo darci qualcosa, dalla costante affluenza alle sale, alla petizione per salvare Apollo. Le porte di Apollo si chiudono, ma si aprono quelle di Palazzo del Cinema Anteo e di un nuovo cinema a Citylife. Non è la stessa cosa, non lo sarà mai, ma vogliamo che il dispiacere si converta subito in energia positiva, costruttiva”.

E così chiude i battenti l’ennesimo cinema del centro storico: fine triste che non ha risparmiato il Pasquirolo, l’Excelsior, l’Ambasciatori, solo per citarne qualcuno.