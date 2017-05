Amici 2017, il favorito alla vittoria è Riccardo Marcuzzo

By Angela Sorrentino

Nell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, che purtroppo non ha brillato quanto ad ascolti, venendo battuta dall’Eurovision che ha sancito la sconfitta del super favorito Gabbani, è stato eliminato il cantante Thomas Bocchimpani, 17 anni, della squadra bianca, che ha perso al ballottaggio con Federica Carta.

Il talento però è già stato opzionato dalla major Warner Music Italy con cui sta già lavorando al suo primo album “Oggi più che mai” in uscita il 19 maggio.

La domanda che i fan si stanno facendo in questo momento è però soltanto una: “Chi vincerà quest’edizione di Amici 2017?”.

La settimana prossima andrà in onda la semifinale, quindi dovremo aspettare ancora due settimane per scoprirlo, ma intanto i pronostici in rete si sprecano.

Il favorito è Riccardo Marcuzzo, studente della squadra blu capitanata da Elisa, che durante la sua permanenza nel talent show ha conquistato il cuore di tantissimi appassionati.

Eccellente cantante ed autore, Riccardo scrive autonomamente le sue canzoni e tra Sei Mia, Diverso e Perdo Le Parole, ogni brano è un gran successo in digitale. Dal 19 maggio i tre singoli pubblicati da Riccardo su iTunes saranno disponibili anche nell’album Perdo Le Parole, in versione fisica dalla prossima settimana e in versione digitale insieme a nuovi inediti.

Nella puntata speciale di “Verissimo per Amici 16” andata in onda sabato, lo stesso Riccardo ha rivelato delle informazioni sulla sua vita privata, svelando chi preferisce tra i cantanti del panorama italiano.

Riccardo non ha avuto nessun problema a fare il nome di Tiziano Ferro, dicendo che gli piace in particolar modo rispetto a tutti gli altri, ed inoltre il ragazzo ha cantato Tiziano Ferro nella puntata del serale di Amici 16, con il brano “Imbranato”, ottenendo anche una standing ovation cantando “Heal The World”, sempre nella stessa puntata.

Ma il giovane è stato al centro anche di diverse critiche che lo consideravano già parte di un’agenzia, esattamente farebbe già parte del team di Francesco Facchinetti.

Il cantante milanese inoltre si è più volte confrontato con i giudici Daniele Liotti e Ambra Angiolini, che sono intervenuti in quanto non apprezzano il suo comportamento nella scuola.

Ma persino Maurizio Costanzo ha scelto di difenderlo: “Ad Amici partecipano ragazzi comuni e lontani dal mondo dello spettacolo. Confrontarsi a quest’età davanti ad un vasto pubblico, non è facile per nessuno. Certo, i comportamenti dovrebbero essere rispettosi ma i ragazzi lì si giocano il futuro. È normale che lo vogliano difendere”.