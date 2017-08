Anna Tatangelo tornerà presto col suo Gigi?

Il loro comunicato Ansa di qualche giorno fa è stato una doccia fredda per i loro fans che li hanno sempre visti come una delle coppie più belle e affiatate dello showbiz italiano.

Eppure è veramente irrecuperabile il rapporto tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? I due cantanti stanno assieme da oltre un decennio, da quando Gigi D’Alessio ha lasciato addirittura sua moglie Carmela per Anna, e dal loro amore è nato anche il piccolo Andrea.

Gli amici della coppia, i più vicini a loro, non si rassegnano a vederli separati, ed anche i diretti interessati non paiono troppo convinti di questa pausa di riflessione: se infatti i problemi di coppia non mancano, è indubbio che si amano e si stimano, e non è difficile immaginare di poterli rivedere presto assieme.

Di un loro prossimo riavvicinamento è convinto anche il tabloid di gossip “Novella 2000“, che racconta cosa è accaduto tra la coppia.

La loro dovrebbe essere solo una crisi passeggera, un momento di separazione per ritrovare la serenità perduta a causa di divergenze caratteriali e opinioni discordanti sulla gestione della famiglia.

Nessun tradimento, né tanto meno nuovi amori né un possibile interesse da parte di Christian “Bobo” Vieri per la cantante: a far scattare la miccia sarebbe stata solo una normale lite di coppia.

E tra loro il sentimento è sempre stato fortissimo: nonostante le mille critiche subite quando la loro storia uscì allo scoperto per la loro differenza di età, il cantante partenopeo non si è mai fatto condizionare ed è sempre andato avanti per la sua strada.

D’altronde, secondo le parole della stessa Anna, “L’amore non è un interruttore”, e ha i suoi saliscendi che possono innegabilmente protrarsi nel tempo.

Al momento la cantante sta vivendo in una nuova casa con il figlio, nel quartiere Monteverde di Roma, ma chissà che non riesca a ricucire in tempi brevi la sua relazione.