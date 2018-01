Beautiful anticipazioni americane: il ritorno di Hope

In America nella soap Beautiful stanno accadendo molte cose tra cui il ritorno di un personaggio molto amato dai telespettatori: infatti Hope ritornerà a Los Angeles. Tutti si staranno domandando se è ritornerà per riprendersi il suo più grande amore Liam. Quest’ultimo sarà il sogno proibito di Sally mentre Steffy dovrà combattere per tenersi con sé suo marito.

La donna rimarrà incinta ma non saprà di chi sia il bambino: Steffy, in un momento di vulnerabilità, è stata anche con Bill il padre dell’attuale marito. Ed ecco che il matrimonio potrebbe vacillare se non addirittura finire. Il ritorno di Hope potrebbe aggravare la situazione? Non si sanno molte anticipazioni in merito ma si sa con certezza che Sally Spectra, molto presa da Liam, cercherà di approfittare della situazione di disagio della coppia per poter conquistare il giovane Spencer.

Il ritorno di Hope, la sorpresa di Ridge e la felicità di Brooke

Hope tornerà a Los Angeles grazie a Ridge che, per conquistare la sua Logan, penserà bene di fare questa sorpresa alla donna. Brooke, dopo un po’ di trambusto sentimentale scaturito proprio dai due fratelli Thorne e Ridge, sceglierà di stare con quest’ultimo suo unico grande amore.

Riflettori puntati anche su Steffy e Liam: la donna deciderà di fare il test del DNA per accertarsi di chi sia il figlio che porta in grembo senza dire nulla al marito: Liam però leggendo il referto dell’ospedale si insospettirà e metterà alle strette Steffy. La donna sarà costretta a dirgli la verità con grande sgomento da parte del marito che la ripudierà.

Ovviamente ci sarà anche un duro confronto tra padre e figlio: Liam non riuscirà a credere che il padre abbia potuto fargli una cosa del genere. Dall’altra arte invece, Steffy potrà fare affidamento su Katie che si rivelerà un’ottima confidente. Steffy e Liam riusciranno a risolvere i loro problemi? Oppure Sally e Hope metteranno del loro? Non ci resta che attendere nuove e succulenti anticipazioni.