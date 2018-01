Le tre rose di Eva 5: il futuro della serie tv

Un annuncio che desta sospetti proviene proprio da una delle protagoniste della serie tv Le tre rose di Eva. Stiamo parlando di Anna Safroncik che nella fiction interpreta Aurora. Lo scorso giovedì è andata in onda l’ultima puntata della quarta serie ma purtroppo la serie non è andata molto bene in termini di ascolti e per cui potrebbe essere ad alto rischio la quinta serie.

Ed è proprio questo che i telespettatori vogliono sapere: andrà i onda la quinta serie de Le tre rose di Eva oppure no? Mediaset in proposito ancora non si è pronunciata ma le possibilità sono davvero molto basse.

Gli ascolti erano scesi da dalle due precedenti stagioni: il motivo potrebbe essere che le sue trame sono un po’ cambiate prendendo le sembianze più di una fiction dal sapore thriller più che sentimentale. Purtroppo i fan della serie, che sono tra l’altro molti, potrebbero non vedere più un seguito e perciò non sapere le sorti dei protagonisti che sono Anna Safroncik e Roberto Farnesi.

Le tre rose di Eva 5 si farà? Ecco le parole di Anna Safroncik

Ad avallare l’ipotesi della scelta di non mandare in onda la quinta serie della fiction è proprio la protagonista, Anna Safroncik che interpreta la bella e combattiva Aurora. L’attrice ha postato un messaggio su Facebook che farebbe proprio capire che la serie tv chiuderà i battenti definitivamente.

“Saluto questa fiction con affetto immenso e tanta nostalgia. Questa serie mi mancherà ma Aurora farà sempre parte di me e questo lo devo solo a tutti voi e al vostro amore”. Con questo ringraziamento la Safroncik ha voluto omaggiare i suoi molti fan che hanno sempre seguito le vicende di Alessandro e Aurora con molta dedizione.

Parole che purtroppo non fanno presagire nulla di buono: e con molta probabilità la serie tv si fermerà alla quarta serie.