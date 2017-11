Incoronato il campione del mondo di tiramisù

La ricetta è diventata ormai un classico ed è spesso a tavola come dessert finale, il tiramisù è quasi un must ma come ogni altro dolce, dessert o piatto in generale, c’è a chi riesce meglio e a chi peggio.

Da Belluno arriva il re o per meglio dire il campione del mondo di tiramisù, si tratta di Andrea Ciccolella che è riuscito a strappare il primo posto assoluto su 720 partecipanti per la sua ricetta perfetta, la soddisfazione di Andrea è stata anche quella di essere incoronato “re del tiramisù” dal “padre della ricetta originale”.

Campione del mondo di tiramisù: incoronato dal padre del tiramisù

Il primo premio gli è stato infatti consegnato da Roberto “Loli” Linguanotto, colui che ha praticamente inventato la ricetta del tiramisù, la gara si è svolta a Treviso nel salone principale della Camera di Commercio in quel di Piazza Borsa.

Naturalmente la giuria era formata da esperti di vari settori come chef e pasticcieri, senza contare naturalmente giornalisti di settore e rappresentati delle istituzioni, la gara è durata due giorni e Ciccolella è arrivato in semifinale con 48 concorrenti.

La coppa del mondo di Tiramisù si è svolta come “finale” del SileFest 2017 nell’ambito di Sile, Oasi d’Acque e di Sapori, Andrea Ciccolella ha vinto meritatamente il primo premio ricevendo i voti più alti di tutta la giuria.