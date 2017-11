La strada di casa da stasera su Rai 1

Alessio Boni è il protagonista di una nuova serie tv che stasera andrà in onda in prima tv su Rai 1 che si intitola La strada di casa. E’ una fiction diversa dalle altre ma molto intrigante. Boni interpreterà Fausto un uomo che si risveglierà dal coma dopo 5 anni.

Quando si risveglierà troverà tutto cambiato a iniziare dalla figlia che ha lasciato piccola e che ora è fidanzata mentre il figlio avrà preso in mano le redini dell’azienda di famiglia. All’inizio della serie tv tutto porterà a pensare che Fausto abbia commesso un omicidio. Fausto si risveglierà dal coma ma non ricorderà molto. Dopo varie sedute l’uomo avrà la consapevolezza che non stava vivendo la vita che avrebbe voluto.

Ma scopriamo la trama delle prime due puntate che andranno in onda stasera su Rai 1.

A Cascina Morra è festa per la tradizionale raccolta delle pannocchie destinate al bestiame. Il titolare dell’azienda è Fausto un uomo pronto a tutto pur di avere successo. Il tempo è breve: vedremo infatti Fausto risvegliarsi dopo un lungo coma in ospedale causato da un’incidente proprio il giorno della festa. Troverà ovviamente tutto cambiato: la moglie ora ha una storia con il suo migliore amico e l’azienda è in mano al figlio Lorenzo.