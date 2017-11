Tumori gli uomini in media muoiono prima delle donne

Una percentuale veramente allarmante quella della mortalità degli uomini rispetto alle donne e che riguarda una malattia pericolosa come quella del tumore.

Secondo i dati internazionali, gli uomini muoiono in modo precoce almeno sei anni prima delle donne ed il tutto nel completo silenzio, così spiega il “Movember” ovvero la campagna di sensibilizzazione dei tumori maschili.

La maggior parte degli uomini infatti, nonostante riveli che si può contare sugli amici (siamo intorno al 70%), in realtà conferma che solo il 48% di loro si affida realmente ad un amico che gli tende la mano, lo ha spiegato il direttore del Programma di Urologia dello IEO Ottavio De Cobelli.

La IEO, come spiega lo stesso Ottavio De Cobelli: “

“Aderisce al 100% alle finalita’ di Movember, gli uomini hanno scarsa cultura della prevenzione, quando si trovano di fronte a una possibile diagnosi sono terrorizzati e si informano molto meno attivamente delle donne. Inoltre, se si ammalano, parlano molto meno apertamente delle loro compagne dei disturbi e le paure. Ad esempio l’incontinenza e l’impotenza, che si possono presentare per periodi piu’ o meno brevi a seguito dei trattamenti, sono spesso ancora argomenti tabu’. Oggi invece parlarne e informarsi e’ importantissimo perche’ le opzioni di un eventuale trattamento sono diverse e possono davvero essere adattate al progetto di vita della persona. La regola d’oro e’ quella che vale per tutti i tumori: la diagnosi tempestiva salva la vita. E salva anche la qualita’ di vita. I nuovi casi di carcinoma prostatico sono 36.000 all’anno in Italia. E’ urgente pensare alla qualita’ di vita dopo la diagnosi di questo tumore, che ha un impatto sulla percezione della propria virilità”.

La campagna di sensibilizzazione dei tumori maschili nasce già nel 2003, come ha spiegato proprio De Cobelli, precisamente in Australia da parte di due amici che per una “giusta causa” hanno deciso insieme di farsi crescere i baffi lunghi per confermare come sia possibile “cambiare faccia alla salute degli uomini”.