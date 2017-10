Grana Padano dimagrire e prevenire il colesterolo

Il Grana Padano DOP è un alimento importantissimo utile per dimagrire ma anche per abbassare il tasso di colesterolo nel sangue.

Questo è quanto è venuto fuori da uno studio del Centro Ricerche Alimenti e Nutrizione, uno studio che ricalca quello portato avanti dalla American Society of Hypertension che aveva già decretato il Grana Padano DOP come alimento utile per combattere l’ipertensione arteriosa.

I benefici del Grana Padano sono davvero molteplici, prima di tutto stabiliamo che in 30 grammi di formaggio troviamo solo 32mg di colesterolo, praticamente molto al di sotto di un elenco infinito di alimenti che consumiamo tutti i giorni.

Come sempre però ad un’alimentazione sana, anche coadiuvata da del buon Grana Padano DOP, va seguita una dieta e un’attività fisica regolare, lo spiega anche Egidio Banti direttore del Centro studi dell’Accademia nazionale della Cucina in Liguria.

“Può essere, anche se da quelle parti, consapevoli dell’esistenza di un formaggio di quelle caratteristiche fin dal primo secolo al confine fra Liguria ed Etruria, cioè da noi, sostengono che qui arrivava da oltre Appennino per essere imbarcato sulle navi dirette a Roma. Noi la pensiamo diversamente, anche perché a quei tempi non c’erano certo mezzi frigoriferi capaci di trasportare fin qui le grandi forme”.

E prosegue:

“Ma non c’è solo questo il dato incontrovertibile è che nell’Antica Luni, diciamo nel primo secolo, c’era un formaggio importante, con quella stessa forma, marchiato, che poi scompare per ricomparire nella pianura padana poco meno di mille anni dopo. Da tenere presente che le prime testimonianze del Grana Padano si hanno a Lodi e sono legate alla presenza di monaci che riprendono l’attività agricola (ora et labora)”.

Insomma se il Grana Padano vi è sempre piaciuto, di certo adesso ci sarà una motivazione ulteriore per consumarlo durante i pasti.