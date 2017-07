Una vita anticipazioni: Mauro e Teresa si dicono addio

Per tutti i sostenitori della coppia Mauro e Teresa ci sono delle cattive notizie: infatti nel corso di questa settimana i due si diranno addio. Mauro deciderà di andare via da Acacias e di rinunciare alla sua Teresa.

Anticipazioni settimanali dal 9 al 14 luglio 2017.

Appena saputo della morte di Gines, Ramon ordina a Trini e Maria Luisa di abbandonare il paese per trasferirsi in America. Nel frattempo Felipe prepara i documenti necessari per il matrimonio in carcere di Casilda e Martin. Ramon, sotto indagini per gli omicidi di Gines e Duran, si dichiara estraneo ai fatti. Trini sventa un tentativo di rapimento ai danni di Maria Luisa. Oliva dopo essersi fustigato scrive una lettera.

Martin e Casilda si sposano in carcere e passano la notte insieme. Mauro e Teresa si dicono addio. Teresa va da Cayetana e le dice che sta per andarsene da Acacias. Cayetana si prepara a dire addio a malincuore a Teresa, quando riceve una strana lettera. Più tardi Teresa, dopo aver saputo dalla moglie di Oliva che questi è scomparso capisce che è stato lui a scrivere la lettera.

Oliva, meditando il suicidio, ha scritto una lettera d’addio. Casilda, seppur distrutta, vuole assistere all’esecuzione di Martin. Ramon decide di fuggire con la famiglia ma viene arrestato da Peiro. Cayetana incoraggia Teresa ad andare a riprendersi Mauro, prima che sia troppo tardi. Ma la maestra vuole prima di cercare Oliva. Casilda e Rosina si rappacificano.