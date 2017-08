Uomini e donne Carla Velli confessa di essere in dolce attesa

Sembra passata una vita, e certamente è passato più di un decennio, da quando Francesco Arca fu protagonista di Uomini e Donne: l’allora tronista, oggi attore affermato, scelse Carla Velli.

Quest’ultima non è riuscita a conquistare la notorietà del suo ex compagno, con cui la storia non durò per più di qualche mese, ma ha mantenuto ottimi rapporti con l’ex.

Qualche mese fa, infatti , si era confessata in un’intervista al blog Isa e Chia, nel quale aveva raccontato proprio quali erano i suoi attuali rapporti con Arca. “Siamo in ottimi rapporti. È un uomo che stimo e a cui voglio bene. Non c’è modo di vedersi, avendo priorità è impegni che ci portano via molto tempo” aveva dichiarato la Velli.

A Carla, in seguito, fu proposto il trono e dopo un percorso di alti e bassi, contro il parere di molti che non credevano nel reale interesse di Cristiano Angelucci, la veneziana decise di seguire il suo cuore e sceglierlo, ma come era stato predetto dai telespettatori, il ragazzo le rifilò un sonoro ‘no’.

Da allora la Valli è tornata alla vita quotidiana, ma allo stesso blog la Valli è tornata a parlare proprie in queste ore, svelando delle incredibili novità che rivelano come la sua vita sentimentale vada a gonfie vele.

Da quasi quattro anni nella sua vita c’è Matteo Voltolina: Carla è follemente innamorata del compagno, con il quale ha bruciato le tappe, intraprendendo una convivenza e un’attività lavorativa assieme.

Ma c’è di più: “E sì, aspetto un bimbo! Sono un po’ restia nel parlarne tant’è che anche tra i conoscenti e amici di Facebook l’ho pubblicato diciamo abbastanza “avanti”. In realtà ho fatto il test perché avevo continui giramenti di testa e nausee da subito, e visto che lo stavamo cercando mi è venuto subito il sospetto… anche se non pensavo arrivasse così velocemente”.

Per ora la Valli vive serenamente l’idea che a breve diventerà mamma: “Non so se sarò apprensiva o meno, sicuramente lo sono di natura, adesso ho un sacco di pensieri e di timori; quando senti parlare di gravidanze le donne solitamente danno agli altri solo la versione “felicità e niente pensieri” perché altrimenti chissà cosa penseranno di te. In realtà la normalità è farsi un sacco di domande, avere dei dubbi, anche dei timori di come affrontare al meglio una novità così dirompente nella tua vita. Quindi spero di viverla con la maggiore serenità e felicità possibile quando arriverà il momento, per ora mi faccio un sacco di domande, cerco di darmi delle risposte… poi dai, non dimentichiamo che c’è in atto una guerra di ormoni che mi fa piangere anche se qualcuno mi dice buongiorno con un tono strano o se il cane mi guarda e mi si appoggia sulla pancia”.

Pochi mesi prima della lieta notizia, Matteo le ha pure chiesto di sposarla. Tuttavia, vista la gravidanza, le nozze sono destinate a slittare di un po’.