Uomini e donne trono over: quasi rissa per Tina e Gemma

Nel programma Uomini e Donne, trono over, si può dire che non ci si annoia mai soprattutto quando le protagoniste delle puntate sono l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani. Tra di loro le cose non vanno proprio e infatti ci mancava poco che le due si prendessero per i capelli.

Rissa sfiorata a Uomini e Donne: Gemma e Tina sempre più agguerrite

Tra Tina e Gemma è da sempre fuoco e fiamme tanto che si è anche spaventata la conduttrice Maria De Filippi: è stata proprio lei a rimettere calma in trasmissione visto che piega stava prendendo la discussione. Il 2018 è iniziato da poco ma si può dire che a Uomini e Donne già ne sono accadute per un anno intero. Infatti oltre alla rissa sfiorata c’è stata la supplica di Gemma per Giorgio e altri fatti inerenti Marco.

La storia tra Gemma e Giorgio in effetti sembra che non abbia fine: Gemma continua ad affermare con estrema sicurezza che Giorgio è l’uomo della sua vita e che sono fatti l’uno per l’altro, mentre Giorgio nn la pensa esattamente così: anzi dichiara che non sente più in trasporto per la donna da ormai molto tempo. Gemma non demorde e decide di allestire il camerino di Giorgio con stelle e un biglietto con su scritto passerotto (nomignolo con cui la donna chiamava il gabbiano).

Questa “carineria”, se così si può chiamare, non è piaciuta molto al pubblico in studio, specialmente a Marina che ha esposto le sue perplessità per questo gesto: “Mi scuso per le mie parole, ma da donna non mi riconosco in questo comportamento, Gemma ti fai prevaricare, ti comporti come se provassi ancora senso di colpa per la famosa data del 4 settembre. Non è un bel messaggio”.

Giorgio comunque è rimasto contento di questa sorpresa sostenendo che solamente una donna di gran classe poteva allestire una cosa simile.