Francesco Gabbani continua a primeggiare

By Angela Sorrentino

Ormai è giusto una settimana che il Festival di Sanremo è concluso, ed in questi giorni è stato confermato che stavolta giuria e pubblico votante ci hanno visto giusto: Francesco Gabbani con si è aggiudicato solo la palma della kermesse canora, ma è stato capace di primeggiare in tutte le classifiche musicali.

Occidentali’s karma, il brano con cui Gabbani ha vinto Sanremo, è al primo posto della classifica dei singoli della Fimi (che mette insieme download e streaming), ma non solo.

Il brano vincitore del Festival è in testa anche alla classifica di Spotify, con oltre 221mila ascolti, e a quella di iTunes. Gabbani vola anche su Shazam, mentre il video ha superato i16 milioni di visualizzazioni. E nella classifica di iTunes il suo brano Amen, con cui vinse tra le Nuove Proposte nel 2016, è risalito al trentottesimo posto.

Ma le radio la stanno trasmettendo in Croazia, Francia, Germania, Malta, Polonia, Romania, Svizzera e Slovenia, ma il dato forse più interessante riguarda Spotify, visto che “Occidentali’s Karma” è da giorni al terzo posto della Viral 50 Global, dietro soltanto a Chained to the Rhythm di Katy Perry e Purple Rain di Prince.

Primissime posizioni a Malta e in Svizzera e piazzamenti di tutto rispetto in Spagna, Francia, Germania, Grecia, Polonia, Svezia, Belgio, Norvegia, Irlanda, Austria, Danimarca: un fenomeno inedito, per la musica italiana.

La curiosa ed originale performance di “Occidentali’s Karma”, infine, con il gorilla danzante insieme a lui andata in onda durante la finale del Festival di Sanremo, ha trovato spazio inoltre nel canale ufficiale dell’Eurovision Song Contest: i commenti al riguardo traboccano di entusiasmo ed incoraggiamenti, e quindi possiamo essere ottimisti per la manifestazione di Kiev del prossimo maggio.