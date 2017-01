Il Segreto, anticipazioni mercoledì 11 gennaio

By Angela Sorrentino

Dopo aver assistito alla morte d Bosco e di Berta, al terribile incidente accorso ad Aurora per colpa della temibile Francisca, e ai tanti problemi che affliggono gli abitanti di Puente Vejo, che non hanno nessuna voglia di festeggiare l’arrivo del nuovo anno, vediamo quali sorprese ci riserva la puntata odierna de Il Segreto.

Nella puntata di oggi, mercoledì 11 gennaio, vediamo che nonostante il treno su cui viaggiava abbia deragliato spaventosamente, facendo temere per la sua vita, Aurora è riuscita alla fine a giungere a Puente Viejo: la giovane Castro si è salvata solo per miracolo, o, come ha detto da lei, perché seduta nel “vagone giusto”.

Aurora racconta a parenti e amici di non temere di dover affrontare Francisca: la ragazza infatti ha intenzione di fare tutto quello che è in suo potere per ottenere l’affidamento di suo nipote Beltran.

Mariana e Gracia rifiutano a Dolores la possibilità di entrare a far parte della loro nuova attività, ma Dolores continua a non capire. La situazione più delicata è quella di Gracia, perché è fidanzata con Hipolito, il figlio di Dolores.

Eliseo pretende che Lucas paghi “i favori” di sua moglie Sol. Quando il medico racconta tutto a Carmelo, questo ne rimane fortemente indignato e decide che è giunta l’ora di annientare il Villaverde: per questo, mascheratosi come a sua volta Sol, va da lui per minacciarlo.