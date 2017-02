Isola dei Famosi, Raz Degan sempre più solo

Se non è mai stato molto simpatico a nessuno degli altri naufraghi, il resto dell’avventura all’Isola dei Famosi, fino a quando il pubblico non deciderà di riportarlo in Italia, si preannuncia per Raz Degan un’avventura tutta in solitaria: l’ex compagno di Paola Barale si è fatto terra bruciata intorno e nessuno è più disposto a sopportare il suo carattere e le sue sfuriate, a torto o ragione che siano.

Raz già da qualche giorno sta vivendo un’Isola parallela e si è addirittura costruito un suo accampamento dove stare lontano dagli altri naufraghi.

Raz, deluso di essere finito ancora una volta in nomination, si estranea dal gruppo ma prima di allontanarsi dai suoi compagni di gioco, grida tutta la sua rabbia: “Io mi ritiro in modo ufficiale da questo gruppo, quello è il mio accampamento rispettatemi e lasciatemi stare. Siete un gruppo di disgraziati, non tutti sono così, voglio andare e fare la mia isola. È un gioco, voi fate il vostro gioco e io faccio il mio”.

Non parla con gli altri concorrenti, non mangia con loro, non fa le prove ricompensa, Raz non fa niente: cerca soltanto di sopravvivere sull’Isola.

Gli altri naufraghi lo redarguiscono per non aver preso parte alla prova ricompensa: “Per me era più importante mantenere il fuoco, così possiamo mangiare, che andare a fare una prova ricompensa”, si giustifica l’attore.

Eva Grimaldi lo vuole punire: “Il gruppo paga per colpa di Raz? Allora noi a Raz non glielo diamo più, se vuole viene qui lui”. Dura la reazione anche di Samantha de Grenet: “Siediti sulla sponda del fiume e aspetta che il cadavere passi”.

Ma Raz è veramente solo? E se il pubblico da casa fosse dalla sua parte?