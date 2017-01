Jennifer Lopez fa impazzire il web in stile Sharon Stone

Certe volte si vede proprio quello che in realtà si vuole vedere e così anche un semplice intervento durante il Winter Television Critics Association Press Tour, diventa spunto per scatenare fan e media quando vi partecipa la bellissima Jennifer Lopez.

Come rivela il Mirror, la bellissima cantante e attrice 47enne è intervenuta per rispondere alle domande del pubblico sulla serie tv “Shades of Blue”, ed è subito partito il tam tam mediatico per il suo abbigliamento, la sua gonna e quell’accavallamento della gambe ha fatto immediatamente tornare in mente la scena di Basic Instinct girata da Sharon Stone.

Camicia bianca con fiocco al collo, minigonna di pelle nera e gambe in bella mostra, ovviamente accavallate, tutti i fan e i media non hanno potuto non osservare quel modo di sedersi e di tenere le gambe accavallate in tipico stile Sharon Stone.

D’altronde quell’attimo esatto della pellicola ha fatto di Sharon Stone un’icona ed è entrato nella mente di milioni di fan, impossibile non ricollegarlo a quello di Jennifer Lopez.

pic@Rex Features