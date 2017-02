Johnny Depp contro il suo ex manager: mi denunci, stai scherzando?

Continua la battaglia legale tra l’attore Johnny Depp e la sua vecchia società di gestione TMG con a capo il suo ex manager.

L’attore è impegnato in questa battaglia già da diverso tempo, in un primo momento Johnny Depp ha denunciato l’ex manager per esser stato defraudato di circa 25 milioni di dollari, successivamente è stata proprio la TMG a presentare una controquerela.

L’attore, secondo quanto riferito dal magazine TMZ, avrebbe preso la vicenda quasi ridendoci su, ritenendo questa controquerela come uno scherzo, secondo i documenti presentati, la gestione fatta dalla TMG e del suo ex manager sarebbe costata a Johnny Depp oltre sei milioni di dollari di multe e sanzioni all’agenzia delle entrate.

Depp ha già pagato tutte le sanzioni mettendo a posto la sua posizione fiscale, ma non è affatto contento per la gestione del suo ex manager, l’attore l’ha definita “negligenza e cattiva condotta” ed è per questo che è partita la prima querela.