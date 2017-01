By Redazione

L’Aquila: Terremoto, scossa avvertita in tutto il centro Italia

Una violenta scossa di terremoto è stata avvertita in tutto il centro Italia, il sisma è arrivato addirittura a Roma e la Campania.

Il magnitudo secondo gli ultimi aggiornamenti è stato di 5.3 e l’epicentro è in provincia de L’Aquila, la forte scossa è stata segnalata intorno alle 10:25, è stata avvertita in modo molto accentuato anche per la poca profondità registrata, solo 9 chilometri.

La provincia de L’Aquila è stata colpita e la zona sud di Amatrice, ci saranno aggiornamenti in giornata per capire l’entità di eventuali danni e nel caso dovessero esserci altre repliche.