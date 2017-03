Laura Pausini si rilassa al sole di Miami, con qualche chilo sospetto

By Alessandra Forte

Arrivano da Miami delle fotografie che stanno incrementando i gossip su Laura Pausini e sulle sue rotondità sospette.

Da alcune fotografie la popstar appare con qualche chiletto in più e per qualcuno queste rotondità potrebbero nascondere un “dolce segreto”.

L’artista ha annunciato di volersi prendere un periodo di pausa per dedicarsi alla sua famiglia, in particolare a sua figlia Paola e al suo compagno Paolo Carta. La coppia è insieme dal 2005 e sono diventati genitori nel 2013. La prima figlia per Laura, mentre Paolo ha tre figli nati dal suo matrimonio con Rebecca Galli.

Al momento Laura non ha confermato la notizia di una seconda gravidanza ma ha postato una fotografia che la ritrae in forma smagliante e ha accompagnato il selfie, scrivendo “BlaBlaBla”. Esclamazione che fa capire che le notizie che circolano non hanno alcun fondamento.