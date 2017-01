By Angela Sorrentino

L’Eredità, per un concorrente il Monte Bianco è in Sardegna

Se, nei quiz che riempiono i nostri palinsesti televisivi, si vedono effettivamente concorrenti preparatissimi, che fanno onore all’istruzione ricevuta e ai soldi spesi da Stato e famiglia, è anche vero che non proprio tutti spiccano in perspicacia e preparazione.

In una delle ultime puntate di “L’Eredità”, quiz di Rai Uno condotto da Fabrizio Frizzi, un concorrente però ha veramente superato se stesso, dando vita ad una gaffe, esilarante certo, ma non proprio edificante.

Durante l’ultima puntata andata in onda, al ragazzo viene posta una domanda che appare abbastanza semplice: “Il versante italiano del Monte Bianco si trova…”. Le opzioni rimaste per le risposte sono due: “Valle d’Aosta” e “Sardegna”.

Il giovane concorrente risponde “Sardegna”: in studio cala il gelo col conduttore che è visibilmente in imbarazzo.

Incredibile ma vero: la “perla” è stata subito segnalata su Twitter, diventando in poche ore già un nuovo tormentone in rete.

Solo l’anno scorso un altro partecipante del quiz di Rai Uno aveva collocato Olbia in Toscana, cancellando in men che non si dica 300 kilometri di Mar Tirreno.