Massimo Ceccherini: progetti per il futuro, eccoli!

A volte ritornano, e per redimersi aggiungiamo noi: in queste ore si stanno lentamente svelando i nomi di tutti i naufraghi che partiranno alla volta dell’Honduras per partecipare alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, al via il 30 gennaio, e a quanto pare tra i naufraghi ci sarà Massimo Ceccherini.

Nonostante il nome non sia stato confermato ufficialmente dalla produzione, il solito ben informato Alberto Dondolo ne “certifica” la partecipazione, e pare che abbia già svolto tutte le visite mediche necessarie prima di imbarcarsi per l’isola.

Già concorrente della quarta edizione del reality, allora in onda su Rai 2, Ceccherini, che tra l’altro era dato per favorito per la vittoria finale , venne espulso a causa di una bestemmia.

L’attore, dieci anni fa, era stato così allontanato, con un’amara sorpresa: aveva dovuto pagare una multa salatissime di ben 100 mila euro, e aveva perso anche il bottino finale.

“Mi è costata 500mila euro. 100mila solo la multa, poi vanno aggiunti altri 200mila per la vittoria finale, perché avrei vinto, e altri 200 di sponsorizzazioni e presenze tv. Qualcosa ho recuperato. Come? Dopo la cacciata mi hanno contattato le discoteche di tutta Italia: dovevo salire sul palco e, incitato dal pubblico, bestemmiare“, ha raccontato lui stesso al Corriere della Sera.

Per l’attore, grande amico di Leonardo Pieraccioni, potrebbe davvero essere la rinascita mediatica, poiché quella bestemmia gli è costata carissima.