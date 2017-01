Ostia, lascia figlio di 3 anni in auto al gelo per giocare: arrestato

By Eleonora Gitto

Ostia, lascia figlio di 3 anni in auto al gelo per giocare:...

Accade a Ostia, Roma: abbandona il figlio di tre anni in auto sotto il gioco per andare a giocare. Per fortuna il padre snaturato è stato arrestato.

Quando si dice che il gioco fa impazzire, c’è evidentemente una componente di verità da non sottovalutare.

Non è la prima volta che si sente di genitori sbadati che dimenticano i figli in macchina causando drammi.

Ma stavolta non è nemmeno così: un bimbo di tre anni è stato lasciato coscientemente in macchina, al gelo, da un padre snaturato con precedenti penali, il quale era andato tranquillamente a giocare alle slot machine.

La notte di sabato a Ostia, è stato notato da una pattuglia dei Carabinieri di Ostia, un bimbo intirizzito in una macchina, che cercava di attirare l’attenzione di qualcuno con le mani appoggiate al finestrino.

I Carabinieri hanno indicato al bimbo come aprire lo sportello della macchina, dopo di che l’hanno preso e l’hanno coperto con i loro giacconi.

Il bimbo è stato portato urgentemente all’ospedale, dove è stato diagnosticato un principio di ipotermia. Successivamente il bimbo è stato affidato alla mamma.

Il padre è stato trovato in un locale in cui ancora era intento a giocare alle slot machine.

L’uomo, di 34 anni, è stato arrestato con l’accusa di abbandono di minore. Ora è in attesa del giudizio con rito per direttissima.