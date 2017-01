Swann One, il sistema per la sicurezza semplice ed economico

Ormai la sicurezza non è più un optional, è una necessità. Hai voglia a dire che a casa nostra non succederà mai niente perché siamo protetti da chissà quale santo, o perché viviamo in una zona particolarmente sicura: la verità è che la vista dei ladri, purtroppo, è un’eventualità che dobbiamo prendere in considerazione.

Ecco allora che dobbiamo predisporre gli strumenti affinché il rischio si riduca il più possibile, consentendoci un livello di tranquillità più che accettabile. Certo, nessun sistema è sicuro al 100%, ma se stiamo fermi e non facciamo nulla il rischio di furti, effrazioni e quant’altro è sicuramente molto più alto.

Il sistema antifurto Swann One

Il problema oggi è di coniugare un sistema efficiente e affidabile, con una spesa accettabile. Esistono tantissime soluzioni in commercio, ma noi ne abbiamo individuata una che copre in maniera egregia queste due esigenze. Si tratta del sistema antifurto Swann One. Vediamo anzitutto com’è fatto.

Caratteristiche

All’interno della grande scatola ci sono: una videocamera di sorveglianza, due telecomandi, uno smart hub, due sensori per porte o finestre, un sensore di movimento, un libretto di istruzioni. L’installazione è in realtà molto semplice. La centralina va collocata inizialmente nei pressi del modem di casa per il collegamento via ethernet. In un secondo momento è gestita da remoto via Wi-Fi.

Per quel che riguarda gli altri device, si configurano in maniera automatica. Per quel che attiene ai vari elementi, appaiono solidi e dal disegno gradevole, perfettamente inseribili con discrezione in qualsiasi contesto. Ogni sensore è dotato di uno sticker per il fissaggio. Naturalmente, ogni singolo elemento deve essere piazzato in maniera tale da essere raggiungibile dal collegamento Wi-Fi.

Swann One, funzioni

Swann One è disponibile su Android e iOs. Il software è in realtà molto basilare e non particolarmente gradevole a vedersi; comunque svolge la sua funzione e non ha dato particolari problemi. Le funzioni principali di gestione del sistema sono:

A casa, fuori casa, notte Streaming dalla camera Verifica funzionamento sensori Gestione contatti Visualizzazione storico notizie

Alla prova dei fatti la modalità fuori casa, quella che naturalmente interessa di più, funziona bene. Ogni sensore si comporta correttamente. In particolare, quello di movimento si comporta molto bene; la sensibilità al movimento è regolabile. La qualità dello streaming è ottima, anche in modalità notturna, col sistema a infrarossi che permette una visione davvero egregia.

Esistono vari piani di abbonamento. Quello free, col quale sostanzialmente arrivano gli alert e avvisi vari tramite sms o mail. Quelli dai 7 ai 18 euro, i quali contengono funzioni interessanti ma tutto sommato non indispensabili, come ad esempio la registrazione video su cloud oppure il riconoscimento audio per la rottura di un vetro.

L’impressione generale è che si tratta di un buon sistema, semplice da usare e semplice da montare. Il rapporto qualità-prezzo, è anch’esso buono, dato che il costo si aggira sui 300 euro. Naturalmente in giro esistono anche cineserie a prezzi più bassi, ma un sistema di qualità e completo come questo è tutt’altra cosa. In fin dei conti la tranquillità e la sicurezza bisogna pur pagarle qualcosa. E non c’è bisogno di tecnici per il montaggio.

