Amici, ecco chi sono i finalisti ufficiali

Ed alla fine anche il nono serale è stato registrato, quello della puntata semifinale, che andrà in onda sabato 20 maggio, e l’ultimo ragazzo è stato eliminato: ora ci sono i nomi ufficiali dei finalisti che parteciperanno all’ultima puntata e si contenderanno il montepremi finale e la gloria di arrivare primi sul podio di uno dei talent show più amati di sempre.

Come di consueto, grazie al pubblico presente in studio, sono tante le anticipazioni ed indiscrezioni trapelate sul web.

Tra gli ospiti sinora annunciati ci sonoi i Thegiornalisti, freschi di sold out al Forum di Assago (MI) e al Palalottomatica (RM). Inoltre ritroviamo Tommaso Paradiso – il frontman della band – in “Pamplona”, il nuovo singolo di Fabri Fibra, candidato sicuramente ad essere una delle colonne sonore di quest’estate.

Dopo Sabrina Ferilli, toccherà a Gerry Scotti il compito di affiancare, nelle vesti di quinto giudice, la giuria composta da Ambra, Ermal Meta, Daniele Liotti ed Eleonora Abbagnato. Il conduttore è ospite a pochi giorni dalla partenza del talent show The Winner Is.

Le due manche della semifinale di Amici 2017 come sempre sono state composte da cinque prove l’una e la prima è stata vinta dalla squadra Bianca, mandando tutti i Blu (e non un solo elemento) al ballottaggio finale.

La seconda manche è stata invece stravinta dai Blu, cosa che ha mandato anche tutti i Bianchi al ballottaggio. I cinque ragazzi si sono così esibiti per altre due volte alla fine delle quali uno dopo l’altro sono stati chiamati i quattro finalisti, che hanno preso una delle note maglie della finale, lasciando un solo allievo fuori.

L’eliminato della semifinale alla fine è stato Mike Bird. Si tratta del terzo eliminato consecutivo per la squadra Bianca, dopo Shady e Thomas.

Grande felicità per Elisa che porta tutti e tre i suoi ragazzi in finale. Un vero e proprio record per la cantante e una vera felicità per Federica Carta, Andreas Muller e Riccardo Marcuzzo che assieme a Sebastian Melo della squadra Bianca vanno a comporre i finalisti di questa sedicesima edizione di Amici.