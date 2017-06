Andrea Iannone, Belen sempre la benvenuta nei box

Per Andrea Iannone, sentimentalmente, è un periodo d’oro: da un anno ormai la sua storia con Belen Rodriguez va a gonfie vele, a tal punto che i due fanno già importanti progetti, pare stiano cercando casa assieme, e c’è già chi è pronto a giurare che convoleranno a giuste nozze.

Il pilota del team Suzuki della Moto Gp però purtroppo non sta raccogliendo i risultati aspettati in pista e gli attriti con la squadra non mancano. A complicare le cose ci si è messa pure la sua fidanzata Belen Rodriguez, rea di distrarlo ogni volta che si presenta ai box, e non solo lui.

Per giorni quindi è circolata la notizia che la showgirl argentina non fosse gradita durante le prove e le gare del campione del suo cuore, aa a smentire questa voce ci ha pensato il team manager della scuderia, che ha negato categoricamente di aver espresso ostilità nei confronti della showgirl.

“Ma vi sembra possibile – ha detto ai microfoni di Radio 24 Davide Brivio – che la Suzuki abbia chiesto di allontanare Belen dai box? Lo hanno scritto? E’ questo che mi preoccupa, è una cosa, ovviamente, assolutamente non vera e credo che nessuno ci abbia mai pensato anche perché, lasciatemi dire questo, quando è venuta alle gare è sempre stata molto discreta devo dire, a volte non l’ho vista per un giorno o due anche se era già lì”.

Per Brivio, il suo rapporto con Belen non è una distrazione, anzi, “penso che questa storia possa portare solo serenità, di solito se uno è innamorato e sta bene è solo contento. Nel nostro lavoro non possiamo pensare a queste cose, le lasciamo ai giornali di gossip, noi dobbiamo pensare agli aspetti tecnici, sportivi ed è quello su cui stiamo lavorando. Andrea Iannone, ve lo garantisco, è il primo che vuol venire fuori da questa situazione, lo vedo soffrire molto perché è uno che comunque vuole vincere, far bene e credo anche che voglia ripagare noi, la Suzuki per la fiducia che gli abbiamo dato e per aver creduto in lui e si sta impegnando, sta pensando come fare”.

“In verità mi sembra che Belen sia più benvenuta di me al box. Alla fine è inevitabile dal momento che siamo due personaggi pubblici e lei soprattutto è molto conosciuta e chiacchierata”, ha invece dichiarato lo steso Andrea, mettendo fine a ogni polemica.