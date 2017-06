Paola Perego, la sua rivincita in prima serata su Rai Uno

Di punto in bianco “Parliamone Sabato” era stato chiuso e la sua conduttrice malamente licenziata: chi non ricorda la recente querelle che ha visto coinvolta Paola Perego, che abbiamo ritrovato persino in lacrime alle Iene, convinta di aver buttato la sua carriera ultra ventennale alle ortiche?

Per i pochi che non ne fossero a conoscenza, il programma Rai del sabato pomeriggio aveva superficialmente mandato in onda una “lista” dei motivi per cui un uomo italiano avrebbe dovuto preferire sposare una donna dell’est, un’accozzaglia di luoghi comuni e stereotipi certamente non edificanti, ma che avevano scatenato un polverone francamente eccessivo.

La Perego, rea di non aver controllato la scaletta prima della messa in onda, era stata crocifissa, pur avendo fatto quello che altri programmi fanno quotidianamente, ma fortunatamente una Rai stranamente magnanima è in vena di concedere seconde possibilità.

L’episodio, visto con qualche mese di distanza, è sembrato più una macchinazione per portare a chiudere il programma più che una mancanza di controllo da parte di conduttrice e autori.

E così dopo aver annunciato che Flavio Insinna non sarà mandato via per i retroscena svelati da Striscia la Notizia, veniamo a sapere che alla Perego è stata addirittura concessa una “promozione”.

Dopo la cancellazione del suo Parliamone… sabato la conduttrice tornerà non solo sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ma nella fascia più prestigiosa, quella serale: condurrà sicuramente uno o forse due programmi in prime time.

Attraverso un messaggio Twitter di Arcobaleno 3, la società di produzione e management di Lucio Presta, agente e marito di Paola Perego, si annuncia: “Felici perché RaiUno ha scelto di riprendere il rapporto professionale con Paola Perego dopo un momento di ‘straordinaria follia’”.

Se è certo quindi che la Perego torna, per sapere cosa farà si dovrà attendere un paio di settimane quando verranno svelati i palinsesti della prossima stagione Rai.