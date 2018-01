Anticipazioni spagnole Il segreto: Gracia incinta

Le anticipazioni spagnole della soap Il segreto saranno in parte velate dal mistero ma anche una lieta notizia: infatti uno dei personaggi della soap rimarrà incinta.

Ovviamente accadranno molte altre cose come ad esempio una novità che riguarda la famiglia Miranar: Pedro è deceduto dopo aver chiesto la separazione a Dolores. Nel frattempo quest’ultima si era invaghita di Tiburcio Cumino, un uomo che lavora al circo. Dapprima era iniziata come un’amicizia ma poi, a poco a poco, era diventato amore tanto da rendere ufficiale la relazione. Nel frattempo Dolores avrà la frenesia di diventare nonna anche se Gracia e Hipolito non riusciranno a diventare genitori.

Colpo di scena a Puente Viejo: Gracia incinta

Ovviamente non sarebbe una soap se non accadessero a volte dei piccoli miracoli o cose inimmaginabili. Infatti Gracia, dopo molti tentativi nel rimanere incinta, inizierà ad avere delle nausee che cominceranno a far sognare la donna. Quest’ultima, al settimo cielo, si confiderà con Don Anselmo che le consiglierà di dirlo subito ai suoi cari. Gracia, dopo un po di titubanza, deciderà di confessare il suo dolce segreto a Onesimo e alla suocera.

Ovviamente sia Dolores che Onesimo saranno contentissimi della notizia: invece per Hipolito sarà un po’ diverso. Infatti l’uomo appena apprenderà la notizia sverrà. Appena rinvenuto e dopo aver metabolizzato il tutto si augurerà che la gravidanza prosegua nel miglior modo possibile.

Questa è solo una delle tante novità ce colpiranno la piccola ma movimentata cittadina di Puente Viejo. Entreranno nella soap due nuovi personaggi femminili: Laura un’infermiera e Irene una giornalista affamata di notizie soprattutto quelle riguardanti il piccolo Carmelito. Ovviamente, questi due nuovi personaggi, come al solito movimenteranno un bel po’ la vita quotidiana di Puente Viejo.

Le nuove trame della soap Il segreto saranno molto movimentate e non ci resta che seguirla per assistere a nuovi c0lpi di scena che sicuramente colpiranno la soap.