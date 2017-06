Antonio Ricci a settembre sceglierà nuove veline per Striscia

Antonio Ricci avrà già puntato gli occhi su qualcuna o si riserverà di scegliere in questi mesi estivi, con dei casting che certamente saranno strapieni di ragazze desiderose di solcare il mitico bancone?

Ad oggi, una sola cosa è certa: a settembre, sul bancone di Striscia la Notizia, non ritroveremo più le Veline Irene Cioni e Ludovica Frasca che, dopo 4 stagioni e con un totale di 866 puntate, lasciano il programma Mediaset.

Le due bellissime giovani si attestano le Veline più longeve del programma dopo Costanza Caracciolo e Federica Nargi (record di 885 puntate).

Lo scorso sabato la bionda e la bruna hanno salutato i telespettatori e tutto il cast del programma lasciandosi andare anche alla commozione e a fiumi di lacrime.

Le due si sono esibite sulle note di Remember di Jennifer Hudson per l’ultimo stacchetto, poi sono scoppiate in lacrime: “Ci siamo commosse. E’ il nostro ultimo stacchetto, non vogliamo andare via… ci mancherete tantissimo”. “Quattro anni che state qua e non mollate, finalmente siamo vicini dal sloggiarvi”, hanno subito ironizzato i conduttori Ficarra e Picone.

“Quattro anni sono una vita. Un sacco di puntate”, ha detto Ludovica. “Sono stati quattro anni meravigliosi. Qua abbiamo trovato veramente una famiglia. Ci mancherete…”, le ha fatto eco Irene, in lacrime.

Ficarra ha invece aggiunto: “Stanno piangendo per l’ultima puntata ma i coreografi sono anni che piangono vedendole ballare. Sono passati quattro anni, con voi sono sembrati un’eternità. Adesso che ve ne state per andare, un po’ ci mancherete: sappiamo che arriveranno due che saranno peggio di voi”.

Ludovica e Irene ora però sono pronte a tentare la carta della recitazione: entrambe desiderano diventare attrici e dopo le lezioni di dizione dietro le quinte del programma di Canale 5 sono intenzionate a fare sul serio.

“Vorrei recitare” ha dichiarato Ludovica Frasca, fidanzata con Luca del duo Luca e Paolo, al settimanale Nuovo Tv. Studierà al Teatro Stabile di Genova, un’ottima accademia per chi vuole intraprendere il percorso teatrale e cinematografico. “Me l’ha consigliato il mio fidanzato” ha svelato invece ad Oggi, smentendo categoricamente i gossip su un eventuale matrimonio.

“Nel mio cuore c’è il cinema” ha confessato invece Irene, che però ha un altro piano b, ovvero la televisione.