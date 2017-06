Creare un sito mobile friendly in ottica seo

Creare un sito web partendo da zero non è cosa facile, non c’è alcun dubbio, ma ancor più difficile è ottimizzare il linguaggio in ottica SEO o riuscire a rendere una pagina web adatta alla visualizzazione oltre che su laptop, anche su Tablet e cellulare, mobile friendly insomma. Soprattutto se a dover creare un website è un professionista che vuole comparire su Internet portando la sua attività nella rete, con un budget limitato e poca esperienza o conoscenza degli strumenti del web. Quello che molti non sanno però è che per creare un sito non c’è bisogno di rivolgersi necessariamente ad un web developer, né di svenarsi, basterebbe solo conoscere un po’ la rete, in particolare alcuni sitebuilder gratuiti che permettono la creazione di un website in pochi passi in modo semplice.

Ovviamente, un minimo di impegno è necessario. Trovare un buon sitebuilder non significa avere il lavoro già fatto, dovrai comunque metterci del tuo, ma gli sforzi saranno minimi. Prima di fiondarti nella creazione del tuo sito web, infatti, dovresti fare un brainstorming delle tue idee, ordinare i contenuti che vuoi inserire in rete e decidere in quale modo vuoi presentare la tua attività al popolo del web. Una volta fatto ciò, puoi passare all’azione.

CREARE UN SITO WEB MOBILE FRIENDLY CON SITE123

La rete offre una vasta gamma di strumenti che possono tornare molto utili a chi non è pratico di nozioni di web design o informatica, uno di questi è SITE123, un sitebuilder che permette di creare un sito gratis in modo facile e veloce.

La prima cosa che devi fare è registrarti cliccando su “Inizia Qui” e scegliere la tre le categorie proposte dalla piattaforma (Azienda, Ristorante, Blog, Musica, etc.).

In seguito dovrai dare un nome al tuo sito, ricorda però che l’URL apparirà come un sottodominio, per poter avere un dominio tutto tuo devi sottoscrivere un abbonamento annuale o mensile che si aggira intorno agli 9€ mensili. Oltre a questo avrai 10GB di spazio di archiviazione, pagine illimitate e 5GB di larghezza di banda.

Completa la registrazione inserendo i tuoi dati e potrai passare all’azione vera e propria, modificando e personalizzando il tuo sito con gli strumenti di SITE123.

Il primo passo per iniziare a creare un sito web con SITE123 è inserire nomi, slogan e immagini nella pagina iniziale, se non hai uno sfondo tuo, puoi utilizzare uno di quelli che trovi nella libreria (sempre gratis).

In seguito puoi aggiungere o eliminare pagine, ad esempio puoi aggiungere la pagina “Chi Siamo” introducendo la tua attività e i servizi offerti

Nella progettazione puoi personalizzare il tuo sito web scegliendo il layout, cioè l’impaginazione, gli stili e i colori, il font, le opzioni riguardanti il modo in cui viene visualizzato il menu, e aggiungere collegamenti ai social

Una volta nelle impostazioni puoi ottimizzare la tua pagina web in ottica SEO inserendo Meta Tag, Meta Description e parole chiave principali per riuscire a risultare tra i primi nelle ricerche su Google

Dati gli ultimi tocchi come impostare la lingua e il paese, o gestire il Plug In, puoi salvare il tuo sito e pubblicarlo

Nel piccolo riquadro celeste alla sinistra dello schermo puoi vedere come viene visualizzato su Tablet, Cellulari o Desktop.

Creare un sito web, dunque, non è difficile come si possa pensare, gli strumenti che la rete offre permettono di comparire sul web senza essere laureati in informatica e senza spendere denaro e risorse. Ovviamente SITE123 non si sostituisce alla figura del web designer, tuttavia può risultare un utile strumento per piccoli (o grandi) professionisti che hanno bisogno di un proprio sito web ma hanno un budget limitato e poca esperienza.