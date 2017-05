Arisa, a Domenica Live ha ripercorso carriera e cambi di look

Nella puntata andata in onda ieri dove, come al solito, non sono mancati grandi ospiti e grandi polemiche, soprattutto nel momento del confronto con l’ormai celeberrimo farmacista Alberico Lemme, Barbara D’Urso ha salutato il pubblico di Domenica Live, dando l’arrivederci a settembre.

Un appuntamento certo, che Barbara ci ha tenuto a sottolineare: alla faccia del gossip che paventava addirittura una sua sostituzione al timone del talk della domenica, la D’Urso non ci pensa affatto ed è già piena di idee per la prossima edizione.

Nell’attesa di scoprire quali saranno le novità, Barbara ieri ha dato spazio nel suo studio ad Arisa, che ha presentato la sua ultima fatica discografica.

Rosalba Pippa, nello specifico, ha aperto la puntata di Domenica Live cantando “Ho perso il mio amore”, brano che fa parte della colonna sonora del film di Max Croci “La verità vi spiego sull’amore”, con Ambra Angiolini e Carolina Crescentini.

Barbara d’Urso ha accolto la nota cantante nel suo salotto con un video introduttivo che ha riassunto tutti i suoi maggiori successi non solo nella musica ma anche nei panni di attrice.

Dal successo esploso nel 2009 con la vittoria di “Sincerità” nella sezione Nuove Proposte all’edizione della kermesse canora che l’ha vista nelle vesti di co-conduttrice insieme ad Emma Marrone, Arisa ha raccontato la sua trasformazione nel corso degli anni, resa evidente anche dai cambi di look.

La cantante infatti si è presentata quasi completamente rasata: “Ho scelto questo look rasato – ha scherzato sulla sua testa con pochi capelli ossigenati – per la felicità di mia madre. I miei genitori pensano che sia poco femminile così. In generale, i capelli lunghi non li sopporto e ti tolgono del tempo importante”.

Dopo i ricordi sulla sua crescita e sul suo arrivo a Milano, le telecamere di Domenica Live hanno regalato grandi emozioni all’ospite in studio andando nei luoghi a lei cari e intervistando le persone che fanno parte della sua vita.

“Sono cresciuta – ha spiegato – un po’ ma la voce non è cambiata. È stato bello Sanremo, ho fatto anche la co-conduttrice. Il mio fidanzato è ancora quello di Sanremo, a tratti ma c’è”.

E in un altro passaggio ha ulteriormente chiarito la sua situazione sentimentale: “Rimarrò zitella, la verità è questa. Ma magari no”.