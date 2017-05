Il segreto anticipazioni spagnole: Sol e Lucas nuovo dramma

Per la soap Il segreto non c’è un momento di pace: a breve infatti per altri due protagonisti, Sol e Lucas, è in arrivo un nuovo dramma che sconvolgerà i telespettatori. Nelle prossime puntate Sol perderà il bambino che aspettava ma, insieme a Lucas i due decideranno di adottare un bambino, Marcos. Ovviamente le cose non saranno semplici da gestire.

Purtroppo non solo Sol perderà il bambino, ma scoprirà che non potrà averne mai più altri.

Come detto prima i due decideranno di adottare un bambino cieco. La coppia si affezionerà molto al bimbo fino a che in paese arriva un uomo, Atilano che afferma di essere il vero padre di Marcos.

Sol e Lucas non staranno a guardare e inizieranno a fare le dovute ricerche per sapere di più su questo uomo misterioso apparso improvvisamente a Puente Viejo.

Ma non saranno solo loro a essere protagonisti della soap: anche Hernando avrà il suo bel daffare con Camila che, consigliata da Emilia, deciderà di bruciare tutti gli oggetti di Lucia e ricominciare con il marito.

Insomma ci saranno molti avvenimenti che faranno rimanere attaccati allo schermo i milioni di telespettatori.