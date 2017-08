Barbara D’Urso, a 60 anni ha un nuovo amore hollywoodiano

Da qualche mese ha soffiato su ben 60 candeline ma, come ha più volte sottolineato, Barbara D’Urso se ne sente almeno venti in meno, ed in questa sua seconda giovinezza non vuole lasciarsi scappare nessuna occasione, godendosi appieno ogni istante della sua vita.

In primis, a breve, la vedremo nuovamente in onda ogni giorno, col suo Pomeriggio 5 e Domenica Live, e non mancheranno neppure nuovi progetti che porterà a termine nel corso della lunga stagione che l’aspetta.

Ma Barbara, come sappiamo, è anche single, e chissà che questa estate caldissima non possa averle regalato anche un nuovo e travolgente amore.

Il gossip lo dà per certo: secondo quanto riferito su Eva Tremila dall’esperto di stile Giovanni Ciacci, la sessantenne starebbe frequentando con una certa assiduità il divo di Hollywood Gerard Butler.

«Ormai sono inseparabili, è chiaro che ci sia del feeling. Lui è stato avvistato in Toscana da lei, poi, dopo essere rientrato in Inghilterra, è subito volato nuovamente da Barbara. Lei è una donna all’antica: è evidente che ancora non c’è stata una proposta ufficiale e lei, da brava donna del sud, non si concede facilmente, è molto rigida sulla sua vita”.

L’amico della regina dei pomeriggi di Canale 5 ha poi aggiunto: «Persone vicine alla coppia mi hanno fatto sapere che molto probabilmente Barbara e Gerard hanno passato il Ferragosto insieme». Una giornata che i due avrebbero trascorso a Ischia.

Secondo i ben informati il quarantasettenne attore avrebbe persino acquistato degli smeraldi in una nota gioielleria di Capri per donarli a Carmelita.

Sui canali sociali della D’Urso, però, nel racconto fotografico di questa lunga estate, trascorsa in compagnia di familiari e amici, non c’è nessun accenno a questa nuova storia d’amore.

A questo punto, i fan di Barbara d’Urso attendono con ansia di poterla rivedere in televisione nella speranza che la conduttrice, tra un servizio e l’altro, possa dare anche qualche indicazione sulla sua vita privata.