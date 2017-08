Barbara D’Urso saluta i fan ma è sommersa dalle critiche

Tra una manciata di giorni tornerà quotidianamente in televisione, al timone delle sue storiche trasmissione, ma nel frattempo si gode gli ultimi giorni di relax, circondata dagli affetti più cari.

È una Barbara D’Urso abbronzatissima e sempre in perfetta forma quella che, attraverso i social, ha scelto di salutare i suoi fans, ma anche stavolta non sono mancate aspre critiche per lei.

Nello specifico, Barbara ha pubblicato su Instagram una foto che la ritrae in piscina: la presentatrice sembra essere in topless.

Ad accompagnare la foto, pubblicata a San Lorenzo, l’invito a esprimere un desiderio durante la notte delle stelle cadenti: “Buongiorno! Vi mando un bacio dalla piscina e vi ricordo che oggi è San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti! Pensate a un desiderio da chiedere alle stelle!”.

Tanti i commenti d’affetto per Carmelita, ma tante anche le critiche arrivate sui social. Ai fan della D’Urso proprio non è piaciuto lo scatto, che hanno subito definito troppo artificioso e ritoccato, quando non volgare.

“Miliardi di foto ritoccate e ancora non hai imparato nulla” si legge nei commenti, e ancora “Ma perché fai queste facce? Sei ridicola” oppure “Bruttissima !! Senza trucco sei un mostro”.

Gli haters poi ci sono andati giù pesanti e hanno pensato di rimarcare anche il seno non proprio perfetto nella foto: “Dal collo in giù non è lei.. sembra un uomo..”, “Qui le tette sono vuote” e ancora “Barbara ma non hai il pezzo di sopra non si fanno queste cose alla nostra età e che schifo non c’è più pudore la donna sta perdendo la dignità”.

Ma parallelamente Barbara in queste ore è al centro dell’attenzione per un altro scoop che la riguarda: Maria De Filippi vuole toglierle la domenica di Canale 5?

A lanciare la bomba il solito Alberto Dandolo: “A Cologno Monzese si mormora che Maria De Filippi sogni di conquistare la domenica pomeriggio di Canale 5 con suo marito. In quella fascia potremmo trovare Amici seguito da Buona Domenica con Costanzo e Mara Venier”.

Il progetto della De Filippi potrebbe iniziare a partire dall’autunno del 2018.

La D’Urso è preoccupata da questa eventualità? Barbara sicuramente non pare proprio intenzionata a voler abbandonare la sua poltrona ed a lasciare campo libero a Maria. Riuscirà alla fine Maria ad averla vinta?