Beautiful anticipazioni americane: la vendetta di Bill

Nella soap Beautiful i colpi di scena non finiscono mai: e questa volta a farne le spese sarà Sally Spectra che a breve entrerà nel cast della soap insieme al suo clan.

La ragazza se la dovrà vedere con i marchingegni e i complotti di Bill Spencer che farà di tutto per allontanare definitivamente Sally da Thomas.

Infatti i due giovani si innamoreranno: sentimento non condiviso da nessuno né dai Forrester, in primis da Steffy e Ridge, né da Bill Spencer.

Bill vorrà far tornare insieme sua nipote Caroline con Thomas e per questo motivo non risparmierà i suoi colpi bassi pur di farli tornare insieme. Ovviamente il suo scopo è riprendersi anche l’edificio che un tempo era degli Spectra.

Bill sarà sostenuto da Steffy che non vedrà di buon occhio la relazione tra il fratello e la nuova rossa.

Ed ecco il piano diabolico di Bill: userà la nipote Caroline per far tornare sui propri passi Thomas: come? Dicendole che la donna è gravemente malata e che ha pochi mesi di vita. Infatti Thomas, preso dai sensi di colpa, deciderà di tornare con la sua compagna.