Amber Heard è stata scaricata da Elon Musk

Nei mesi scorsi è stata per lungo tempo sulle copertine dei magazine di mezzo mondo, per il tumultuoso divorzio da Johnny Depp: dopo aver accusato persino il divo di essere un violento e di averla maltrattata, alla fine la separazione tra i due si è conclusa con un assegno a tanti zero staccato da Depp e poi devoluto in beneficenza.

E così Amber Heard si è ritrovata di nuovo single, pronta a rimettersi in gioco: eccola infatti, nemmeno il tempo di far placare il polverone del divorzio, avvistata accanto ad un altro uomo, e mica uno qualsiasi.

La Heard negli ultimi mesi si è infatti accompagnata col magnare Elon Musk, patron di Tesla ed uno degli uomini più ricchi del mondo.

Ma evidentemente per Amber in amore non c’è mai pace, e così è di queste ore la notizia che il fidanzato l’avrebbe mollata senza preavviso.

“E’ finita tra Amber ed Elon, e lei è distrutta. E’ stata una decisione presa da lui” ha fatto sapere una fonte al DailyMail, “Hanno rotto una settimana fa. Lui aveva sentito alcune cose sul suo comportamento che non gli andavano bene. Amber può essere molto manipolativa ed egoista. Elon è tornato a Los Angeles mentre lei si sta leccando le ferite in Australia”.

Un’accusa, quella di essere “manipolatrice”, che non è nuova per la discussa attrice, visto che un anno fa era stato Benicio Del Toro, amico di Johnny Depp, a definirla nello stesso modo.

I due si erano conosciuti nel 2013 sul set di Machete Kills dove lui aveva fatto un piccolo cameo ed avevano ufficializzato la storia la scorsa primavera ma a quanto pare si frequentavano già da un anno.

Entrambi venivano dalla fine di relazioni complicate, lei reduce dal matrimonio lampo con Depp, mentre lui da quello con Talulah Riley.

La Heard si trova attualmente sulla costa del Queensland per le riprese del film Aquaman con Jason Momoa, tratto dai fumetti DC: chissà che non riesca a superare altrettanto velocemente anche questa rottura e che trovi finalmente l’uomo giusto per lei.