Beautiful anticipazioni americane: Eric divorzia da Quinn

By Federica Franco

Nella soap Beautiful accadranno fatti che rivoluzioneranno un po’ le trame già di per sé intrigate.

Ora stiamo vedendo una coppia che sembra essere talmente innamorata che niente e nessuno sembri poter scalfire questo amore: stiamo parlando di Quinn ed Eric che si stanno godendo la loro bella storia d’amore anche se Ridge sta cerando in tutti i modi di mettergli i bastoni tra le ruote.

Quest’ultimo ben presto capirà che il gioco contro Quinn gli si sta ritorcendo contro: infatti l’uomo inizierà a provare qualcosa per la donna, ovviamente ricambiato. Inizieranno da lì a poco tutti i guai che porteranno Eric a chiedere il divorzio da Quinn.

Un’altra donna farà parte della vita di Eric: si tratta di Sheila Carter che farà di tutto per far lasciare la coppia proprio per poter prendere il posto di matriarca Forrester.

Ma non finisce qui perché un’altra coppia si delineerà nel corso delle puntate: parliamo di Wyatt e di Katie che si innamoreranno e che dovranno combattere contro Bill e Quinn, i genitori del giovane.

Insomma le prossime puntate di Beautiful che vedremo in onda tra un bel po’ promettono grandi colpi di scena.