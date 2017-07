Beautiful anticipazioni settimanali 10-14 luglio 2017

By Federica Franco

Beautiful anticipazioni settimanali dal 10 al 14 luglio 2017. Trame sempre più roventi per la soap americana.

Katie rivela a Brooke che Quinn è gelosa dell’amicizia tra lei e Eric. Liam rinfaccia a quest’ultimo di essersi schierato dalla parte di Wyatt. Più tardi il giovane viene affrontato da Quinn che lo minaccia velatamente. Katie, che ha registrato senza essere vista la conversazione tra Quinn e Liam, la fa ascoltare a Brooke. Mentre Quinn fa la doccia nuda in giardino viene sorpresa da Ridge. Lei non si scompone e reagisce con grande sfrontatezza.

Mentre Liam ha un lungo sfogo con Bill, Wyatt spera sempre di poter tornare assieme a Steffy. Ma lei è sempre più impegnato nel suo ruolo di amministratore delegato. Quinn provoca Ridge. Eric e Quinn invitano i familiari per la tradizionale festa di Natale, ma nessuno dò loro conferma.

Nel frattempo Ridge dopo una romantica conferma d’amore, regala a Brooke l’anello di Stephanie. quest’ultimi annunciano a R.J. che si sposeranno e lui ne è felicissimo. Eric è deluso perché la famiglia non si riunirà da lui per Natale. Nel frattempo Bill porge gli auguri a Brooke e le dice che non rinuncerà mai a lei.