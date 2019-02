Beer Attraction: la fiera dedicata alla birra di scena a Rimini dal 16 al 19 febbraio

È prossimo a partire, a Rimini, Beer Attraction, appuntamento che si terrà nella città romagnola dal 16 al 19 febbraio 2019 presso i padiglioni di Fiera di Rimini.

Beer Attraction è una fiera internazionale dedicata alle specialità birrarie, con un particolare riguardo verso le birre artigianali, un evento che abbraccia in modo importante anche il mondo delle bevande e del food per il canale Horeca.

Beer Attraction è organizzato da Italian Exhibition Group S.p.A. in collaborazione con Union Birrai, Federazione Italiana Cuochi e Italian Trade Agency.

L’evento è patrocinato da Italgrob, Comune di Rimini e Regione Emilia Romagna, sono invece media partner GBI e Il Mondo della Birra.

Giorni di grandi preparativi nella città romagnola

In questi giorni, a Rimini, fervono i preparativi: le tantissime aziende che prenderanno parte a quest’appuntamento, le quali saranno circa 600, stanno provvedendo ad allestire i loro stand, non di rado assicurandosi dei furgoni a noleggio come quelli messi a disposizione da Giffi Noleggi per poter compiere il trasporto del materiale, allo stesso tempo si sta perfezionando il piano organizzativo, il quale sarà impeccabile anche per chi raggiungerà Rimini in treno.

Come specificato sul sito Internet ufficiale della manifestazione, infatti, sono stati previsti dei collegamenti speciali durante i giorni di Beer Attraction, senza trascurare i bus messi a disposizione presso la stazione cittadina.

Tanti espositori italiani e stranieri

Beer Attraction è giunto alla sua quinta edizione e si è ormai consacrato come una vera istituzione per i “cultori” della birra; nell’edizione 2019, peraltro, sono previste delle novità molto interessanti.

Ampi spazi saranno dedicati ai produttori nostrani, tra gli espositori si contano infatti ben 170 birrifici italiani, ma non mancheranno affatto i produttori stranieri e quelli che propongono delle birre “speciali”; c’è grande attesa, inoltre, per le esposizioni di 12 birrifici artigianali provenienti dalla Spagna, esattamente dalle zone di Valencia.

Sebbene il “cuore” della manifestazione corrisponde senz’altro alla birra, Beer Attraction dedica come detto degli ampi spazi anche alle bevande e al food.

Quanto alle bevande si segnala, come novità del 2019, la presenza di un’area Mixology dedicata a toniche e spirits, inoltre si scopriranno delle nuove ed interessanti tendenze relative alla preparazione di cocktail.

Molti importanti brand approfitteranno di questa vetrina internazionale per presentare alcune novità relative al settore food: Vandemoortele sarà presente con un food truck che farà scoprire “Lanterna”, una nuova focaccia genovese, altre aziende hanno in programma di presentare nuove tipologie di pizza, senza trascurare le basi pizza surgelate di Italmill.

Non solo esposizioni: anche workshop e contest

Beer Attraction non prevede esclusivamente stand espositivi: quest’evento riminese, al contrario, offrirà spunti molto interessanti a livello di workshop e di meeting formativi.

Non mancheranno neppure i contest: per l’edizione prossima a partire, ad esempio, c’è molta attesa per il contest dedicato al packaging più innovativo, un settore in cui le aziende italiane stanno compiendo dei progressi davvero molto importanti.

Un vero e proprio rituale connesso a questa manifestazione è inoltre il concorso Birra dell’anno, quello che viene a giusta ragione considerato il contest relativo alla birra più importante d’Italia e che è giunto alla sua quattordicesima edizione.

Questo concorso non premia un unico prodotto, al contrario verrà eletto un vincitore per 41 diverse categorie stilistiche; la prestigiosa giuria sarà composta da manager di altissimo profilo provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti.

Un motivo ulteriore, quest’ultimo, per prendere parte all’evento Beer Attraction.