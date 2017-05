Belen Rodriguez alle Iene ha incontrato una sua haters

Tutti i personaggi noti sanno bene che la “permanenza” sui social non è sempre facile: nascosti dietro l’anonimato e profili falsi creati ad hoc, sono tantissimi quelli che si lasciano andare ad attacchi gratuiti ed anche molto violenti, quando sovente l’unica colpa dei personaggi bersagliati è la loro notorietà.

Ammiratissima e con centinaia di migliaia di followers, Belen Rodriguez ogni giorno deve anche vedersela con gli attacchi degli hacker, ma grazie alla Iene ha avuto modo di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, incontrando proprio una delle persone che negli anni, sui social, è stata durissima con lei.

La Iena Mery Sarnataro ha scovato la militante più accanita e hater numero 1 di Belén Rodriguez, per vedere se una volta faccia a faccia col suo peggior nemico fosse stata in grado di reggere quella farsa.

La malcapitata è Mary Cardillo, addirittura fondatrice di pagine Facebook come Associazione anti Belén oppure Bélen non mi piace nelle quali proprio non si risparmia insulti poco nobili verso la showgirl.

Oltre ad averla soprannominata “Belacchia”, ogni volta che l’argentina pubblica una sua foto la riempie di attacchi a sfondo sessuale.

“Cosa vuol dire essere troia? – replica Belen -. Con il mio fidanzato sì sono troia”. E ancora. Quando viene attaccata perché “ha ingioiato una cosa che non è una scopa”, la Rodriguez ribatte: “Non si dovrebbe fare con il fidanzato? No no, non lo fa nessuno”.

La ragazza ha spiegato che le sue sono solo battute e di non essere l’unica a scrivere cattiverie, ma Belén le ha risposto che questa non è una giustificazione e che comunque la critica non giustifica epiteti pesanti che potrebbe leggere anche suo figlio.

Dopo una lunga ramanzina, la iena inviata riesce a cavare a Mary addirittura delle scuse e una promessa: “Mi dispiace se ti ho offeso veramente, non commento più, prometto che non insulterò più nessuno, soprattutto te, perché ci sono andata pesante”.

Alla fine, per sugellare la pace fatta, Mary ha voluto scattarsi una foto con Belen, scatto che noi siamo certi finirà immediatamente sui social.