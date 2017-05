Amedeo Barbato incredibile attacco a Gianni Sperti

Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne si sia concluso in modo amaro, scegliendo la donna “sbagliata”, con cui la storia è subito finita, Amedeo Barbato è uno dei tronisti più amati della storia recente del programma di Maria De Filippi.

Qualche settimana fa l’ex tronista campano, dopo un periodo di silenzio, era tornato a parlare confessando si essersi pentito della scelta di Sophia Galazzo: a distanza di tempo dalla fine del trono classico, Amedeo ha raccontato che Romina era la sua preferita e, se potesse tornare indietro, deciderebbe di lasciare il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi proprio con la Pierdomenico.

‘Io nel momento in cui ho scelto Sophia non l’ho tradita, perché non è che c’era un matrimonio o un fidanzamento ufficiale, c’era una conoscenza sulla base di un programma televisivo’ – ha ammesso – ‘Dopo una settimana ho capito che non mi piaceva più, non ci trovavamo, non andavamo d’accordo, quindi perché fingere qualcosa che non c’è? Mi sono pentito di averla scelta’.

Se già a inizio a inizio mese di aprile, quando aveva rilasciato queste dichiarazioni, Barbato ci era andato pesante, nelle scorse ore ha rincarato la dose, attaccando stavolta Gianni Sperti.

Amedeo, durante la sua esperienza televisiva, aveva ottenuto il favore e l’affetto dell’opinionista Tina Cipollari. Proprio alla vamp del talk show Amedeo ha dedicato un pensiero sui social nelle scorse ore, dove però ha anche screditato l’altro opinionista, Gianni Sperti.

“Meglio un giorno da Tina Cipollari che mille da Gianni Sperti”, ha scritto Barbato su Instagram, parole certamente non carine nei confronti di Gianni, che è comunque un opinionista storico di Uomini e Donne.

La foto, in poche ore, ha avuto centinaia di commenti, tra cui anche quello dello stesso Gianni: ”Vi ringrazio per le segnalazioni che mi state facendo riguardo a qualcuno che parla male di me, ma detto sinceramente… stic***i!”.

Nelle ore successiva, a difesa di Gianni, è scesa un’altra ex opinionista del programma, Karina Cascella: ”Ma non facevi l’assicuratore? Non eri quello a cui non piacevano le telecamere? – scrive la Cascella – vedendo questo post (vigliacco) non posso fare a meno di commentare e dirti che meglio una vita con il mio amico Gianni che è un uomo meraviglioso che un’ora sola con uno sf***to come te in cerca di attenzioni”.